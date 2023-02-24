До України з Італії завезено партію небезпечного рису

Завезена партія рису містить небезпечний для людини канцероген

До України потрапила партія небезпечного рису, який експортувався з Італії. У ньому виявили перевищення допустимого рівня кадмію. Про це йдеться у заяві Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області.

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Як йдеться в заяві відомства, до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області надійшло повідомлення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF), стосовно виявлення перевищення допустимого рівня Кадмію у рисі для ризотто, що експортувався з Італії.

Наголошується, що виробник рису – Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер – WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України. Одержувач – ТзОВ «БЮРО ВИН», м. Київ.

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«Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби у Рівненській області або звертайтесь до територіальних управлінь», – йдеться у заяві відомства.

Кадмій накопичується у трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але особливо у нирках. Період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років. Речовина має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.

Нагадаємо, що нещодавно до України завезли отруйний арахіс з Єгипту, який викликає рак. У партії арахісу міститься перевищення максимального рівня афлотоксинів