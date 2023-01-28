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Викликає рак: до України завезли отруйний арахіс з Єгипту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Викликає рак: до України завезли отруйний арахіс з Єгипту

В арахісі міститься перевищення максимального рівня афлотоксинів

На полицях магазинів Одеси та області, а також Івано-Франківщини з'явився небезпечний для здоров'я горіх. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби.

У арахісі, який було привезено з Єгипту, виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.

«Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність», – зазначили у відомстві. 

Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

До слова, Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві дало низку порад щодо того, як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах відключень електроенергії.

Теги: імунітет

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