В «Укрзалізниці» стверджують, що 42% вагонів уже обладнані кондиціонерами
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Усі пасажирські вагони обладнані системою примусової вентиляції
В державній залізничній компанії «Укрзалізниця» стверджують, що 42% вагонів уже обладнані кондиціонерами.
Про це передає «Укрінформ».
Компанія зазначає, що з 2 930 вагонів системою кондиціонування обладнані 1 232 вагони.
«Наразі парк пасажирських вагонів, що використовується у пасажирських поїздах, складає 2930 вагонів, з яких 1232 вагони обладнані системою кондиціювання повітря (42%)», — зазначили в «Укрзалізниці».
Компанія додала, що усі пасажирські вагони обладнані системою примусової вентиляції.
Раніше повідомлялося, що до кінця літа Укрзалізниця планує розділити поїзди на три класи.
У класі комфорт їздитимуть вагони не старіше 10 років, або ті, які пройшли капітальний ремонт. Поїзди класу комфорт пропонуватимуть купе та СВ. У категорію
Можна буде обрати і плацкарт - у категорії економ придбати квиток можна буде за найнижчою ціною. Розподіл вагонів на класи може навіть зменшити вартість квитків на короткі відстані.