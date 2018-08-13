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    В «Укрзалізниці» стверджують, що 42% вагонів уже обладнані кондиціонерами

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    В «Укрзалізниці» стверджують, що 42% вагонів уже обладнані кондиціонерами

    Усі пасажирські вагони обладнані системою примусової вентиляції

    В державній залізничній компанії «Укрзалізниця»  стверджують, що 42% вагонів уже обладнані кондиціонерами.

    Про це передає «Укрінформ».

    Компанія зазначає, що з 2 930 вагонів системою кондиціонування обладнані 1 232 вагони.

    «Наразі парк пасажирських вагонів, що використовується у пасажирських поїздах, складає 2930 вагонів, з яких 1232 вагони обладнані системою кондиціювання повітря (42%)», — зазначили в «Укрзалізниці».

    Компанія додала, що усі пасажирські вагони обладнані системою примусової вентиляції.

    Раніше повідомлялося, що до кінця літа Укрзалізниця планує розділити поїзди на три класи.

    У класі комфорт їздитимуть вагони не старіше 10 років, або ті, які пройшли капітальний ремонт. Поїзди класу комфорт пропонуватимуть купе та СВ. У категорію

    Можна буде обрати і плацкарт - у категорії економ придбати квиток можна буде за найнижчою ціною. Розподіл вагонів на класи може навіть зменшити вартість квитків на короткі відстані.

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