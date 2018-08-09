«Укрзалізниця» до осені розділить поїзди на класи



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У класі комфорт їздитимуть вагони не старіше 10 років, або ті, які пройшли капітальний ремонт

Залізниця регулюватиме ціну квитка на поїзди класу комфорт і стандарт

До кінця літа Укрзалізниця планує розділити поїзди на три класи, повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Укрзалізниці Олександр Красноштан.

Відповідно до класу поїзда, формуватиметься ціна на квиток, повідомляє Радіо НВ.

Красноштан зазначив, що клас поїзда в основному залежатиме від терміну експлуатації рухомого складу.

У класі комфорт їздитимуть вагони не старіше 10 років, або ті, які пройшли капітальний ремонт. Поїзди класу комфорт пропонуватимуть купе та СВ. У категорію

Можна буде обрати і плацкарт - у категорії економ придбати квиток можна буде за найнижчою ціною. Розподіл вагонів на класи може навіть зменшити вартість квитків на короткі відстані, впевнений Красноштан. Таким чином хочуть підвищити конкурентоспроможність з автотранспортом.

«Київ-Ужгород - протяжність шляху 800 км. Вартість квитка - 500 грн. Приблизно на такі тарифи ми розраховуємо. Однак на цей самий поїзд на ділянці Львів-Ужгород квиток коштує 350 грн. Ми готові знижувати ціну на цій ділянці для того, щоб конкурувати з автобусами і продавати квитки на коротші відстані», - зауважив начальник департаменту.

На ділянках, де курсує лише один поїзд, залишать вагони тільки економ класу. Але там, де курсують декілька поїздів, є можливість запустити різні класи, додав Красноштан.

«Укрзалізниця» планує регулювати ціну квитка на поїзди класу комфорт і стандарт. А ціни на потяги економ класу регулюватиме держава.