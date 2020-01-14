В Умані посилили охорону могили єврейського праведника Нахман



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Зустріч на чолі з міським головою за участю представників хасидів, поліції, у тому числі окремої групи поліції з Києва, Служби безпеки України

Біля могильного комплексу рабі Нахмана після конфлікту встановлять відеоспостереження

В Умані після конфлікту біля синагоги, який стався 10 січня між представниками охоронної фірми і хасидами, посилять охорону могильного комплексу рабі Нахмана і продовжать оснащення засобами відеоспостереження вулиць.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Уманської міської ради.

«Для охорони могильного комплексу рабі Нахмана буде залучена Державна служба охорони. Спільно з міською радою хасиди продовжать встановлювати камери відеоспостереження на всій території історико-культурного центру брацлавських хасидів. Буде підтримуватися оперативний зв'язок між сторонами з метою запобігання подібним інцидентам», - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийняте під час зустрічі на чолі з міським головою за участю представників хасидів, поліції, у тому числі окремої групи поліції з Києва, Служби безпеки України.

Уманська міська рада акцентує увагу на тому, що ніякого етнічного чи релігійного підтексту ні на початку, ні протягом конфлікту події не мали. Інцидент стався на побутовому ґрунті, його учасники тяжких тілесних ушкоджень не мають.

Інформація про масовість, а також про застосування ножів або палиць сторонами конфлікту не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у жовтні поліція відкрила 15 справ за час перебування хасидів в Умані. Правоохоронці зареєстрували незаконне поводження зі зброєю, зберігання наркотичних засобів, крадіжку і грабіж.