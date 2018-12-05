В УПЦ МП заявили, що не братимуть участі в Об’єднавчому соборі



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«Наша позиція не змінилася», - підкреслив архієпископ Климент

Українська православна церква Московського патріархату не братиме участі в Об'єднавчому соборі щодо створення української автокефальної церкви, який відбудеться 15 грудня. Про це заявив у середу, 5 грудня, глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент.

«Наша позиція не змінилася. Українська православна церква не братиме участі в цьому Соборі, оскільки створення української автокефальної церкви не відповідає канонічним нормам», - сказав архієпископ, якого цитує ТАСС.

Як відомо, Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софії Київській.

Президент Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій поінформував, що запросив на Собор ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Як відомо, раніше архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.