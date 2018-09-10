В уряді назвали дві умови для подачі води в окупований Крим



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Росія офіційно не зверталася до України з приводу надання води в окупований Крим

Україна може розглянути можливість відновлення водопостачання Криму після визнання Росією факту окупації півострова.

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє «Крим.Реалії».

«Можу сказати офіційно. Перше, Росія, як країна-окупант в Криму, як країна-агресор, не зверталася до України офіційно з надання води. Друге, якщо є таке бажання, то спочатку потрібно звернутися до України і визнати факт окупації Криму. Без цього взагалі нема про що говорити», - пояснив Гримчак.

Тільки після виконання Москвою цих двох умов, зазначив чиновник, можна міркувати, «у скільки їм обійдеться ця вода».

При цьому відповідальність за екологічне лихо в Армянську, а також за повне знищення зеленого трав'яного покриття в Степовому Криму і інші техногенні катастрофи несе виключно Кремль, додав Гримчак.

Раніше російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного заводу «Кримський титан» в Армянську. Натомість у Херсонській ОДА стверджують, що завод, кислотонакопичувач якого став причиною хімічного викиду в анексованому Криму, продовжує працювати.