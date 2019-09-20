В Україні отримувачів субсидій стало більше на 7%



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Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9%

У січні-серпні цього року субсидії призначено 3,16 млн домогосподарств, що на 7,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Про це свідчать дані Держстатистики.

«З початку 2019 року призначено субсидії 3 млн 159,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 7,2%», - заявили у Держстаті.

Загалом у січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2 млн 485,9 тис. домогосподарств, що на 41,4% менше, ніж у січні-серпні минулого року.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-серпні цього року становила 963,8 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 761,1 млн грн.

У серпні субсидії на оплату ЖКП отримували 2 млн 274,0 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9% і становив 141,8 грн.

Зазначається, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як відомо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив 47,6 млрд грн на виплату субсидій.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що число отримувачів субсидії у новому опалювальному сезоні не зменшиться.

Джерело: УНН