  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні отримувачів субсидій стало більше на 7%

    • Розсилка
    В Україні отримувачів субсидій стало більше на 7%

    Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9%

    У січні-серпні цього року субсидії призначено 3,16 млн домогосподарств, що на 7,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

    Про це свідчать дані Держстатистики.

    «З початку 2019 року призначено субсидії 3 млн 159,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 7,2%», - заявили у Держстаті.

    Загалом у січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2 млн 485,9 тис. домогосподарств, що на 41,4% менше, ніж у січні-серпні минулого року.

    Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-серпні цього року становила 963,8 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 761,1 млн грн.

    У серпні субсидії на оплату ЖКП отримували 2 млн 274,0 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9% і становив 141,8 грн.

    Зазначається, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Як відомо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив 47,6 млрд грн на виплату субсидій.

    Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що число отримувачів субсидії у новому опалювальному сезоні не зменшиться.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    економіка субсидія Міністерство соціальної політики гроші домогосподарство послуги Юлія Соколовська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ