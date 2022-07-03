В Узбекистані спалахнули протести: у країні запровадили надзвичайний стан

Шавкат Мірзійоєв ввів режим надзвичайного стану в Каракалпакстані через масові протести

Президент Узбекистану ввів у Каракалпакстані режим надзвичайного стану до 2 серпня

На території узбецької автономної республіки Каракалпакстан до 2 серпня запроваджується режим надзвичайного стану. Про це повідомила пресслужба президента Узбекистану.

Приводом для такого рішення стали заворушення, що відбулися у північно-західному регіоні країни.

1 червня масові протести відбулися в Республіці Каракалпакія через поправки до законів країни, які можуть позбавити мешканців можливості провести референдум про вихід зі складу Узбекистану.

Після цього президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв прибув до столиці автономної республіки Нукус і запропонував не вносити до конституції поправки щодо суверенітету регіону.

Варто зауважити, що протести у Республіці Каракалпакстан спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни.

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація.

Таким чином, із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану. Також у новій редакції основного закону немає твердження, що «суверенітет Республіки Каракалпакстан охороняється Республікою Узбекистан».

Нагадаємо, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв завдяки змінами до Конституції може «обнулитися» за путінським зразком, отримавши право балотуватися на два наступні терміни, на які, згідно чинного законодавства, він уже не мав права.

Додамо, що конституція федеративної Росії, на яку рівняється у інших змінах Узбекистан, не допускає виходу суб'єктів федерації зі складу РФ. У статті 65-й чинного основного закону Російської Федерації йдеться лише про прийняття нових суб'єктів, а про можливість виходу не згадується.