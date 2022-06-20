Копіюючи Путіна: президент Узбекистану вирішив «обнулитися» через референдум

Президент Узбекистану пояснив зміни до Конституції не власним бажанням залишитися на посаді, а необхідністю ухвалення «справжньої народної Конституції»

Шавкат Мірзійоєв заявив про необхідність ухвалення «справжньої народної Конституції»

Президент Узбекистану на зустрічі із членами Конституційної комісії заявив, що запропонований парламентом проєкт Конституції країни має бути ухвалений на референдумі. Заяву Мірзійоєва у Telegram опублікував прессекретар узбецького лідера Шерзод Асадов.

Перший заступник голови сенату Узбекистану Садик Сафаєв заявив у інтерв’ю Kun.uz пояснив, що прийняття змін до Конституції, «нової Конституції», автоматично дозволять чинному президенту (який 2026 року завершить свій другий термін) балотуватися знову.

Сам Мірзійоєв заявив, що зміни до Конституції необхідні, крім того, їх потрібно ухвалити не у парламенті (який також має таке право), а на всенародному референдумі.

Президент пояснив, що «це відповідає принципу, що єдиним джерелом і автором Конституції є народ. Тоді кожен наш співвітчизник зможе з гордістю сказати: «Нова Конституція Узбекистану – це моя Конституція».

Нагадаємо, що саме таким чином – через внесення на референдумі змін до Конституції – «обнулив» свої президентські терміни президент Росії Володимир Путін.

Голосування за зміни до Конституції проходили в Росії у червні 2020 року. Згідно із інформацією ЦВУ, зміни до Конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна підтримали більше 77% громадян.

Таким чином, Путін отримав можливість правити Росією на президентській посаді до 2036 року.