Спалах дифтерії на Закарпатті: в МОЗ повідомили подробиці



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Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років)

Лікарі здійснили протиепідемічні заходи для виявлення збудника серед контактних осіб. У восьми людей виявлені клінічні ознаки дифтерії

Діагноз дифтерія лабораторно підтвердився у 23-річного індійського студента Ужгородського медичного університету.

Про це 23 жовтня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

«Лікарі здійснили протиепідемічні заходи для виявлення збудника серед контактних осіб. Всього обстежено 123 особи, серед них у восьми виявлені клінічні ознаки дифтерії. Наразі очікуються результати лабораторних досліджень», - заявили в МОЗ.

Зазначається, що за 10 місяців поточного року в Україні зареєстровано два випадки захворювання на дифтерію.

Станом на 1 жовтня, за даними міністерства, в Україні є більше 190 флаконів сироватки від дифтерії, які надані в якості гуманітарної допомоги ВООЗ і розподілені в усі області.

В МОЗ нагадали, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Ужгороді виявлено додатково два випадки дифтерії, обидва пацієнти госпіталізовано в інфекційну лікарню.