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    В Японії оголосять десятиденні вихідні через коронування нового імператора

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    <p>1 травня зі вступом на престол нового імператора й наслідного принца Нарухіто в Японії розпочнеться нова епоха, яка матиме назву &laquo;Рейва&raquo;</p> - В Японії оголосять десятиденні вихідні через коронування нового імператора

    1 травня зі вступом на престол нового імператора й наслідного принца Нарухіто в Японії розпочнеться нова епоха, яка матиме назву «Рейва»

    Канікули тривалістю в 10 днів виявилися надто довгими для населення Японії

    В Японії з 27 квітня до 6 травня влаштують  десятиденні канікули на честь коронування нового імператора та початку нової ери, що носитиме назву «Рейва».

    Однак згідно з дослідженнями, чимало людей в Японії не готові до такого довготривалого відпочинку, йдеться у сюжеті «ТСН.Ранок». 

    Зазначається, що японці є представниками однієї з найпрацьовитіших у світі націй і в середньому відпочивають найменше у порівнянні з іншим країнами.

    Тепер же люди не знають, чим себе зайняти упродовж 10-денних державних вихідних. Таким чином, канікули тривалістю в 10 днів виявилися надто довгими для населення Японії. 

    Згідно з опитуванням газети «Асахі сімбун», 45% японців заявили, що «не раді» довгим канікулам.

    Нагадаємо, в Японії 1 травня зі вступом на престол нового імператора й наслідного принца Нарухіто розпочнеться нова епоха. Вона матиме назву «Рейва», тобто «Порядок і гармонія». 

    Раніше повідомлялося, що уряд Японії має намір запросити на святкування з нагоди вступу на престол нового імператора глав 195 країн, з якими Токіо має дипломатичні відносини.

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