В Японії оголосять десятиденні вихідні через коронування нового імператора



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1 травня зі вступом на престол нового імператора й наслідного принца Нарухіто в Японії розпочнеться нова епоха, яка матиме назву «Рейва»

Канікули тривалістю в 10 днів виявилися надто довгими для населення Японії

В Японії з 27 квітня до 6 травня влаштують десятиденні канікули на честь коронування нового імператора та початку нової ери, що носитиме назву «Рейва».

Однак згідно з дослідженнями, чимало людей в Японії не готові до такого довготривалого відпочинку, йдеться у сюжеті «ТСН.Ранок».

Зазначається, що японці є представниками однієї з найпрацьовитіших у світі націй і в середньому відпочивають найменше у порівнянні з іншим країнами.

Тепер же люди не знають, чим себе зайняти упродовж 10-денних державних вихідних. Таким чином, канікули тривалістю в 10 днів виявилися надто довгими для населення Японії.

Згідно з опитуванням газети «Асахі сімбун», 45% японців заявили, що «не раді» довгим канікулам.

Нагадаємо, в Японії 1 травня зі вступом на престол нового імператора й наслідного принца Нарухіто розпочнеться нова епоха. Вона матиме назву «Рейва», тобто «Порядок і гармонія».

Раніше повідомлялося, що уряд Японії має намір запросити на святкування з нагоди вступу на престол нового імператора глав 195 країн, з якими Токіо має дипломатичні відносини.