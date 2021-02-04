Трагічна пожежа в лікарні: в Запоріжжі та області оголосили день жалоби

Під час пожежі в інфекційній лікарні померло чотири людини

На території області буде приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи

У Запорізькій області п’ятницю, 5 лютого, оголосили днем жалоби через загибель чотирьох людей під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

«5 лютого 2021 року в області оголошено днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні», – йдеться в повідомленні Запорізької обласної державної адміністрації.

На території області буде приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

Також, президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у пожежі.