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    Події в Україні

    Трагічна пожежа в лікарні: в Запоріжжі та області оголосили день жалоби

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    Під час пожежі в інфекційній лікарні померло чотири людини - Трагічна пожежа в лікарні: в Запоріжжі та області оголосили день жалоби
    Під час пожежі в інфекційній лікарні померло чотири людини

    На території області буде приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи

    У Запорізькій області п’ятницю, 5 лютого, оголосили днем жалоби через загибель чотирьох людей під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

    «5 лютого 2021 року в області оголошено днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні», – йдеться в повідомленні Запорізької обласної державної адміністрації.

    На території області буде приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи.

    Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

    Також, президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у пожежі. 

    Теги: Запоріжжя пожежа
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