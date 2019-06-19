Вакарчук пропонує заборонити бути нардепом тричі поспіль



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Вакарчук зазначив, що «більше десяти років поспіль у парламенті немає що робити»

Партія Святослава Вакарчука «Голос» пропонує обмежити депутатські повноваження до двох повних каденцій підряд.

Таку пропозицію Вакарчук озвучив у вівторок під час зустрічі з молоддю у Львові, повідомляє прес-служба партії.

«Не більше двох каденцій поспіль – такою є відповідь «Голосу» на сьогоднішнє свавілля старих політиків. Прийшов час відправити їх на політичну пенсію і надати право голосу молодим фахівцям», – сказав Вакарчук.

На його думку «більше десяти років поспіль у парламенті немає що робити».

«Ті, хто хочуть змінювати країну – після депутатської каденції можуть йти у виконавчу владу або місцеву», – додав Вакарчук.

Як повідомлялось, 8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили. Журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 рок