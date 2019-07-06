Вакарчук розповів, чому приховує свою дружину
Вакарчук заявив, що не хоче піаритися на темі сім’ї
Лідер партії «Голос», співак Святослав Вакарчук розказав, чому приховує від громадськості свою дружину Лялю Фонарьову.
Про це він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».
Вакарчук зазначив, що для нього сім’я – це те, що він старанно приховує від громадськості. Також він зазначив, що не хоче піаритись на цій темі.
«Я – людина, яка дуже цінує свою сім’ю, яка завжди дуже ревниво оберігала її, будучи людиною, яка постійно в увазі тільки у сфері шоу-бізнесу. Буду намагатися сповідувати цей принцип і зараз. На камеру демонструвати спеціально своє життя я не збираюся. Для мене сімейні цінності – це те, у чому я живу», - пояснив він.
Співак підкреслив, що дружина завжди його підтримує.
«Де це буде абсолютно доречно, а не нарочито, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім’ю заради певного позитивного іміджу чи заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.
Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).
До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.
Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.
Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».