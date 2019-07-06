Вакарчук розповів, чому приховує свою дружину



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Святослав Вакарчук розказав, чому приховує свою дружину Фото: Главком

Вакарчук заявив, що не хоче піаритися на темі сім’ї

Лідер партії «Голос», співак Святослав Вакарчук розказав, чому приховує від громадськості свою дружину Лялю Фонарьову.

Про це він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вакарчук зазначив, що для нього сім’я – це те, що він старанно приховує від громадськості. Також він зазначив, що не хоче піаритись на цій темі.

«Я – людина, яка дуже цінує свою сім’ю, яка завжди дуже ревниво оберігала її, будучи людиною, яка постійно в увазі тільки у сфері шоу-бізнесу. Буду намагатися сповідувати цей принцип і зараз. На камеру демонструвати спеціально своє життя я не збираюся. Для мене сімейні цінності – це те, у чому я живу», - пояснив він.

Співак підкреслив, що дружина завжди його підтримує.

«Де це буде абсолютно доречно, а не нарочито, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім’ю заради певного позитивного іміджу чи заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».