Pfizer і BioNTech подали запит на прискорену реєстрацію вакцини від Covid-19

Фахівці FDA зазначили, що у разі екстреної реєстрації вакцина буде вважатися експериментальною

Німецька компанія BioNTech і американська Pfizer подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу BNT162b2 в Управління за санітарним наглядом США (FDA). Про це повідомляють Associated Press і The Washington Post.

Якщо FDA схвалить заявку у встановлені терміни, то перші поставки BNT162b2 в США почнуться до кінця грудня 2020 року. Потім вакцину реєструватимуть в Євросоюзі, Великій Британії, Австралії, Канаді та Японії. Принаймні, на це сподіваються виробники.

Згідно із протоколами компаній, до кінця цього року у планах випуск 50 млн доз, а вже в 2021 році до 1,3 млрд доз. BioNTech і Pfizer розраховують, що почнуть поставки вже через кілька годин після підтвердження реєстрації.

Фахівці FDA проте зазначили, що у разі екстреної реєстрації вакцина буде вважатися експериментальною, а не остаточно схваленою. Останні дані досліджень показували, що ефективність вакцини BNT162b2 зросла до 95%.

Компанія Pfizer заявила, що вона і BioNTech використовують багаторівневу формулу ціноутворення, засновану на обсязі і термінах постачання. Угода Європейським союзом зараз є найбільшим початковим замовленням на цю вакцину.

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До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

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