У Норвегії зафіксована перша за 200 років смерть людини від сказу



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Біргітт Каллестад

За попередніми даними, мешканка Норвегії заразилася сказом під час відпочинку на Філіппінах

Двадцятичотирирічна громадянка Норвегії Біргітт Каллестад померла після зараження сказом від бездомного щеняти на Філіппінах.

Про це повідомляє BBC.

Сім'я Каллестад розповіла, що Біргітт була з друзями у відпустці на Філіппінах. Цуценя, яке заразило її, вони підібрали на вулиці.

У ЗМІ уточнюють, що смерть Біргітт Каллестад – перша пов'язана зі сказом смерть у Норвегії за більш ніж 200 років.

Як відомо, сказ — це гостра інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус сказу (англ. Rabies virus) з роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту з смертельним пошкодженням центральної нервової системи. На сьогодні вважають, що сказом слід іменувати усі випадки енцефалітів, які спричинюють усі види, що входять до роду ліссавірусів. Більш того, захворювання, які спричинюють різні ліссавіруси, вже реєструють під загальною назвою — «сказ».