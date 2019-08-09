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    У Харкові вводять карантин через сказ

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    У Харкові вводять карантин через сказ

    Карантин встановлений у частині Основ'янського району Харкова

    У частині Основ'янського району Харкова вводять карантин через сказ.

    Про це повідомляє сайт Харкова 057.ua.

    Згідно з інформацією, сказ виявлено у домашнього кота, який проживав по вул. Західній в Основ'янському районі.

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    Так, у Державній надзвичайній протиепізоотичній комісії при Харківській міськраді повідомили, що тварина захворіла в кінці липня. Господарі звернулися до ветклініки, але через тиждень кіт помер. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини діагноз «сказ». Він не був щеплений.

    Під час лікування кіт вкусив господарку, після чого жінка звернулася за допомогою в лікарню №17. Крім того, з хворою твариною контактував чоловік потерпілої.

    Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, з 8 серпня встановлений карантин у частині Основ'янського району, обмеженої пр. Гагаріна, Мерефянським шосе, вул. Південнопроектною, вул. Естакадною і залізничним полотном.

    Наразі фахівці проводять заходи щодо ліквідації вогнища сказу.

     

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