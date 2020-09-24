ВАКС виніс остаточний вирок у справі «Роттердам+»: формула була законною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність доказів вини підозрюваних

Єдиним постраждалим у справі «Роттердам +» вважався Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), що належить Ігорю Коломойському

Вищий антикорупційний суд визнав законним рішення прокуратури закрити справу «Роттердам +» через відсутність в ньому складу злочину. Відповідне рішення суд оголосив на засіданні 24 вересня по позову екснардепа Віктора Чумака.

«Правоможний висновок був про те, що зібраних доказів вчинення злочину недостатньо... Суд прийшов до висновку відхилити заяву скаржника і залишити в силі рішення прокурора про закриття справи», – оголосила слідча суддя Катерина Широка.

Слідча суддя визнала, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством матеріалів за 3,5 року.

Прокурор Віталій Пономаренко під час судового засідання напередодні заявив, що слідству не вдалося встановити доказів вчинення злочину під час прийняття формули «Роттердам+».

Єдиним постраждалим у справі «Роттердам +» вважався Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), що належить Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.