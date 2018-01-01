Ватажки «ДНР» розганяють дезінформацію про підготовку наступу українських військ

Зокрема, повідомляється про «прибуття додаткових українських військ в районі Маріуполя»

У терористичній самопроголошеній «ДНР» триває масштабна інформаційна кампанія з розгону дезінформації про нібито підготовку наступу Збройних сил України. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». «Дана інформація проходить не тільки в соцмережах і підконтрольних окупантам ЗМІ, а й в закритих розвідзведеннях



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Зокрема, повідомляється про «прибуття додаткових українських військ в районі Маріуполя»

У терористичній самопроголошеній «ДНР» триває масштабна інформаційна кампанія з розгону дезінформації про нібито підготовку наступу Збройних сил України. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Дана інформація проходить не тільки в соцмережах і підконтрольних окупантам ЗМІ, а й в закритих розвідзведеннях «військової розвідки» «1-го АК ДНР», - інформує «ІС».

Зокрема, повідомляється про «прибуття додаткових українських військ в район Маріуполя», «розгортання двох танкових бригад ЗСУ південніше і на північ від Донецька», «появу американських радників-інструкторів під Горлівкою» і т. д. «У низці випадків публікуються якісь сфабриковані на швидку руку і абсолютно безграмотні з військової точки зору «бойові накази», «карти» і «плани» українського Генштабу», - повідомляє «ІС».

Справжня мета цієї кампанії (спроба мобілізувати місцеве населення, або ж інформаційне прикриття збройних провокацій, які готуються окупантами) на даний момент невідома.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. Водночас під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

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