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    Ватикан розглядає можливість дозволити одруженим стати священиками

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    Ватикан розглядає можливість дозволити одруженим стати священиками

    Ватикан може дозволити одруженим чоловікам ставати священиками, а жінкам - діаконессами

    Ватикан може дозволити одруженим чоловікам ставати священиками, а жінкам - діаконессами.

    Про це повідомляє Euronews.

    «Ватикан може дозволити одруженим чоловікам ставати священиками, а жінкам - діаконессами. Такі пропозиції Папі Римському направили єпископи Амазонії: мова йде про віддалені відрізані від світу парафії, де відчувається настільки гостра нестача священнослужителів, що кардинали готові піти на зміну вікових правил католицької церкви», - йдеться в повідомленні.

    Три роки тому Папа Франциск заявляв, що жінкам ніколи не стати священиками. Сьогодні він відзначає, що їх роль і значення в церкві належить переглянути.

    Амазонські єпископи пропонують жінкам ставати діаконессами: цей сан дозволить проводити обряди, але не дає права служити месу.

    Одружених чоловіків можна буде присвячувати лише в тому випадку, якщо їхній законний шлюб міцний, вони користуються повагою суспільства і отримали церковну освіту.

    Мова не йде про поширення цих правил на інші регіони, і тим більше про скасування целібату для вже діючих священиків.

    мова Ватикан шлюб
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