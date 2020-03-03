Ватикан розсекретив архіви щодо Голокосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архіви досі трималися в таємниці через підозри, що папа Пій XII заплющував очі на жахи Голокосту

Папа Франциск прийняв рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії

Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни. Досі вони трималися в таємниці через підозри, що папа Пій XII, котрий очолював в той період католицьку церкву, заплющував очі на жахи Голокосту, передає BBC.

Пій XII, якого іноді називають «папою Гітлера», перебував на Святому престолі в 1939-58 роках. Деякі історики стверджують, що понтифік знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив.

Однак Ватикан наполягає, що Пій XII активно вів негласну роботу для порятунку євреїв.

За словами глави Ватиканського секретного архіву єпископа Серджіо Пагано, документи, що охоплюють період Другої світової війни, налічують мільйони сторінок і відсортовані за тематичним принципом у 121 розділ.

Співробітники архіву говорять, що всі місця в приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані вченими з різних країн до кінця року.

Папа Пій XII - одна з найбільш суперечливих фігур в новітній історії католицької церкви. Якщо припущення вчених про його мовчазне потурання винищенню євреїв правильні, це може ще більше похитнути репутацію церкви, яка останнім часом загрузла в скандалах, зокрема, пов'язаних з педофілією.

Однак рік тому нинішній папа Франциск прийняв рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії. За його словами, понтифікат Пія XII припав на дуже важкий час, коли доводилося приймати болісні рішення, засновані на загальнолюдській і християнській моралі, які деяким можуть здатися не цілком прозорими.

До інтронізації папу Пія XII звали Еудженіо Пачеллі. У 1920-х роках він у сані кардинала був призначений апостольським нунцієм (церковно-дипломатична посада) до Німеччини, і на його очах до влади в країні прийшли нацисти.

За словами вчених, в архівах Ордена Єзуїтів є кілька документів, в яких Пія XII інформують про існування концтаборів. Однак відповідей папи на ці послання поки ніхто не бачив.

У 2009 році папа Бенедикт XVI схвалив пропозицію Конгрегації з канонізації святих про присвоєння Пію XII титулу високоповажного. Зазвичай це перший крок в обряді із зарахування кого-небудь до лику святих. Однак щодо Пія XII цей обряд був припинений через його суперечливу роль в роки війни.