  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Папа Римський через хворобу пропустить традиційні церковні заходи

    • Розсилка
    Папа Римський на зустрічі з прихожанами - Папа Римський через хворобу пропустить традиційні церковні заходи
    Папа Римський на зустрічі з прихожанами

    Папа Римський звернувся до присутніх на площі з вікна ватиканського палацу

    Папа Римський Франциск не братиме участі в традиційній тижня духовних роздумів через застуду.

    Про це він повідомив під час недільної проповіді на площі Святого Петра, повідомляється на сайті Ватикану.

    Повідомляється, що Папа Римський звернувся до присутніх на площі з вікна ватиканського палацу.

    За його словами, він не зможе прибути в місто Арічча недалеко від Риму, де проходить захід, через застуду.

    «Прошу вас піднести молитви за успіх духовних роздумів», - сказав Папа Римський і пообіцяв присвятити наступний тиждень духовним роздумам у Ватикані.

    Йдеться про заходи, які Папа римський традиційно проводить разом з членами Римської курії під час Великого посту.

    Папа востаннє з’явився на публіці в середу, 26 лютого. Тоді у нього був кашель і нежить під час меси.

    На наступний день він скасував месу по всьому місту з римськими священиками, а в п’ятницю, 28 лютого пропустив зустріч з учасниками конференції у Ватикані, присвяченій штучному інтелекту.

    Нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Читайте також:
    Київ готується до коронавірусу. Інтерв’ю із завідувачкою інфекційного відділення Олександрівської лікарні
    Михайло Радуцький: Держава має план щодо коронавірусу – звичайні лікарні ставатимуть інфекційними, міста перекриватимуться
    У МОЗ розповіли, «куди бігти» з підозрою на коронавірус
    Усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика
    Папа Римський Ватикан коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ