Папа Римський через хворобу пропустить традиційні церковні заходи



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Папа Римський на зустрічі з прихожанами

Папа Римський звернувся до присутніх на площі з вікна ватиканського палацу

Папа Римський Франциск не братиме участі в традиційній тижня духовних роздумів через застуду.

Про це він повідомив під час недільної проповіді на площі Святого Петра, повідомляється на сайті Ватикану.

Повідомляється, що Папа Римський звернувся до присутніх на площі з вікна ватиканського палацу.

За його словами, він не зможе прибути в місто Арічча недалеко від Риму, де проходить захід, через застуду.

«Прошу вас піднести молитви за успіх духовних роздумів», - сказав Папа Римський і пообіцяв присвятити наступний тиждень духовним роздумам у Ватикані.

Йдеться про заходи, які Папа римський традиційно проводить разом з членами Римської курії під час Великого посту.

Папа востаннє з’явився на публіці в середу, 26 лютого. Тоді у нього був кашель і нежить під час меси.

На наступний день він скасував месу по всьому місту з римськими священиками, а в п’ятницю, 28 лютого пропустив зустріч з учасниками конференції у Ватикані, присвяченій штучному інтелекту.

Нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

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