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Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
За добу на сході ЗСУ відбили понад 60 атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 квітня

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка , Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито два ворожих розвідувальних БпЛА («Орлан-10» і «Суперкам»), а також вісім ударних (сім - типу «Шахед-136» та 1 – «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Мінування окупантами територій

На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду.

Теги: війна росія ЗСУ окупанти

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