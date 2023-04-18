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Суд заарештував росіянина, який пішов пішки через кордон, аби воювати у ЗСУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Суд заарештував росіянина, який пішов пішки через кордон, аби воювати у ЗСУ

У Брянську суд заарештував до 14 травня мешканця Новошахтинська, який хотів воювати у ЗСУ

Районний суд Брянська заарештував 23-річного мешканця Новошахтинська, який намагався перетнути держкордон, щоб вступити до Збройних сил України. Про це повідомили в об'єднаній прес-службі судів загальної юрисдикції Брянської області, пишуть росЗМІ.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 14 травня обрано за клопотанням органу дізнання прикордонного управління ФСБ по Брянській області. Чоловік підозрюється у замаху на незаконний перетин російського кордону.

За версією слідства, 14 квітня росіянина пішки намагалися піти на територію України в обхід пунктів пропуску Стародубського району, але його затримали прикордонним нарядом. Чоловік збирався вступити до складу ЗСУ та воювати проти Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини. Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони.

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Теги: активісти чоловік кордон

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