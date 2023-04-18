Суд заарештував росіянина, який пішов пішки через кордон, аби воювати у ЗСУ

У Брянську суд заарештував до 14 травня мешканця Новошахтинська, який хотів воювати у ЗСУ

Районний суд Брянська заарештував 23-річного мешканця Новошахтинська, який намагався перетнути держкордон, щоб вступити до Збройних сил України. Про це повідомили в об'єднаній прес-службі судів загальної юрисдикції Брянської області, пишуть росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 14 травня обрано за клопотанням органу дізнання прикордонного управління ФСБ по Брянській області. Чоловік підозрюється у замаху на незаконний перетин російського кордону.

За версією слідства, 14 квітня росіянина пішки намагалися піти на територію України в обхід пунктів пропуску Стародубського району, але його затримали прикордонним нарядом. Чоловік збирався вступити до складу ЗСУ та воювати проти Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини. Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони.