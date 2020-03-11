Справа Гандзюк: суд у Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну



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Олексій Левін був готовий допомагати українським слідчим у розслідуванні злочину, але з Болгарії, проте апеляційна прокуратура не прийняла доводи сторони захисту

Бургаський апеляційний суд в Болгарії залишив в силі рішення окружного суду міста про видачу громадянина України Олексія Левіна Україні, де цю людину розшукують за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє видання Gramofona.

Як повідомляється, Левін сьогодні оскаржив в апеляції дозвіл на його екстрадицію в Україну. «Левін готовий допомагати українським слідчим у розслідуванні злочину, але з Болгарії», - пише видання.

Як зазначено, апеляційна прокуратура не прийняла доводи сторони захисту. «Було дано досить запевнень в тому, що Левін зможе користуватися всіма правами людини, і що він буде нести відповідальність тільки за злочин, за який він буде екстрадований», - зазначає видання.

Зрештою, апеляційний суд «прийняв доводи обвинувачення і дозволив екстрадицію українця». Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Олексія Левіна розшукують в Україні за співучасть в умисному нанесенні, з метою залякування, тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що призвели до її смерті.

Як відомо, в Болгарії 24 січня затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

За інформацією Офісу Генерального прокурора України, документи, необхідні для екстрадиції затриманого Олексія Левіна до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року.

31 липня 2018 року невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.