«Мовчання вбиває». Подруга Катерини Гандзюк емоційно розповіла про вбиту активістку



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«Сьогодні не час боятися, жалітися та розводити руками. Час бути активним»

Марина Хромих - громадська діячка розповіла про свою подругу Катерину Гандзюк, активістку, яку вбили у 2018 році.

Марина розбудовує згуртованість в суспільстві та бореться з байдужістю щодо суспільно значимих питань. Своєю суперсилою Марина вважає вміння надихати та об'єднувати людей, а також допомагати їм шукати власні суперздібності.

Нагадаємо, Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до убивства Катерини Гандзюк, екстрадують з Болгарії до України у понеділок, 16 березня.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні.

Опіками було уражено 40% тіла жінки.

Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.