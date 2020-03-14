Справа Гандзюк: Підозрюваного Левіна екстрадують з Болгарії 16 березня
Левіна затримали на території Болгарії 24 січня
Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до убивства Катерини Гандзюк, екстрадують з Болгарії до України у понеділок, 16 березня.
Про це Укрінформу повідомив обізнаний співрозмовник в Офісі генпрокурора.
«Олексій Левін прибуде в Україну у понеділок», – сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що протягом 48 годин суд має обрати Левіну запобіжний захід.
Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.
Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.
Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.
Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.