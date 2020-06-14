Справа Гандзюк. Через проблеми з серцем Мангера не повезуть до суду



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«Про затягування процесу не йдеться» - адвокат

«Якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним» – адвокат

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.

Про це 14 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Два працівники поліції зайшли у приміщення реанімаційного відділення, Мангеру було зачитано ухвалу про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з’явитися до суду. Було запитано чергового лікаря, який після консультації з лікарською консультаційною комісією, надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров’ю», – зазначив Ільченко.

Як повідомив адвокат, після цього, відповідно до 143 статті КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера до суду, про що складено акт. Цей акт, разом з довідкою лікаря, буде направлений до суду.

«Тобто, в понеділок, о 9.30, мають поліцейські в суді представити документи і надати пояснення щодо неможливості доставки Мангера. Якщо все буде відбуватися за законом, то, відповідно, суд має відкласти розгляд справи до одужання Мангера», – зазначив Ільченко.

За словами адвоката, лікарі кажуть, що якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним, зможе брати участь у засіданнях. Проте Ільченко підкреслив, що тут важко щось прогнозувати.

Адвокат зазначив, що про затягування процесу не йдеться, було прийнято рішення: як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібна медична підтримка, він братиме участь у судовому засіданні. «Візьмемо з собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, братиме участь (Мангер), як тільки це буде у принципі можливо», – зазначив Ільченко.

Сторона захисту відзначила, що наразі поліція діяла у рамках закону, ніяких нарікань до дій правоохоронних органів немає.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

Джерело: Укрінформ