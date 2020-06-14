Справа Гандзюк. Через проблеми з серцем Мангера не повезуть до суду
«Якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним» – адвокат
Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.
Про це 14 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.
«Два працівники поліції зайшли у приміщення реанімаційного відділення, Мангеру було зачитано ухвалу про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з’явитися до суду. Було запитано чергового лікаря, який після консультації з лікарською консультаційною комісією, надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров’ю», – зазначив Ільченко.
Як повідомив адвокат, після цього, відповідно до 143 статті КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера до суду, про що складено акт. Цей акт, разом з довідкою лікаря, буде направлений до суду.
«Тобто, в понеділок, о 9.30, мають поліцейські в суді представити документи і надати пояснення щодо неможливості доставки Мангера. Якщо все буде відбуватися за законом, то, відповідно, суд має відкласти розгляд справи до одужання Мангера», – зазначив Ільченко.
За словами адвоката, лікарі кажуть, що якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним, зможе брати участь у засіданнях. Проте Ільченко підкреслив, що тут важко щось прогнозувати.
Адвокат зазначив, що про затягування процесу не йдеться, було прийнято рішення: як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібна медична підтримка, він братиме участь у судовому засіданні. «Візьмемо з собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, братиме участь (Мангер), як тільки це буде у принципі можливо», – зазначив Ільченко.
Сторона захисту відзначила, що наразі поліція діяла у рамках закону, ніяких нарікань до дій правоохоронних органів немає.
Нагадаємо, 11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.
Джерело: Укрінформ