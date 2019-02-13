Вбивство Гандзюк: суд обирає запобіжний захід Мангеру трансляція



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Владислав Мангер під час судового засідання

Мангер заявив, що не погоджується і не розуміє зміст підозри

У Києві продовжився суд у справі голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Суд розпочався о 13:40. Владислав Мангер заявив, що не погоджується і не розуміє зміст підозри. Прокурори просять закрите судове засідання на час дослідження диску з допитом Павловського та Торбіна, бо публічність змісту диску може зашкодити досудовому розслідуванню. Адвокати Мангера - проти.

Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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