Вбивство сина експрезидента Німеччини: підозрюваний хотів помститися сім'ї загиблого



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У Берліні був убитий син колишнього президента Німеччини

Нападник пройшов психологічну експертизу, яка виявила у підозрюваного психічний розлад

57-річний підозрюваний у вбивстві сина колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера Фрітца хотів помститися родині вбитого.

Про це передає Focus Online.

Також правоохоронці повідомили, що нападник пройшов психологічну експертизу, яка виявила у підозрюваного психічний розлад. Після цього прокуратура вирішила направити його до спеціалізованої лікарні.

Як пише Spiegel Online, чоловік хотів помститися сім'ї колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера. Генеральна прокуратура підтвердила, що мотив нападу пов'язаний із «божевільною неприязню до сім'ї вбитого», але не в «особистому плані».

Нагадаємо, напередодні у Берліні невідомий вдарив ножем сина колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера Фрітца.

59-річний чоловік помер від отриманих поранень.

Серйозні травми отримав також один зі слухачів лекції, який намагався захистити фон Вайцзеккера. Його госпіталізували з важким пораненням.

Фріц фон Вайцзеккер останні кілька років очолював клініку в Шарлоттенбурзі.

Ріхард фон Вайцзеккер був президентом ФРН в 1984-1994 роках. Вайцзеккер відомий своєю промовою у бундестазі 8 травня 1985 року, яка була присвячена 40-ій річниці капітуляції Німеччини у Другій світовій війні. У ній він торкнувся теми збереження пам'яті про минуле та розуміння необхідних уроків.