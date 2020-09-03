Вчені назвали їжу, яка викликає передчасне старіння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До такого висновку прийшли вчені Університету Наварри в Іспанії, чия стаття опублікована в журналі American Journal of Clinical Nutrition

Для груп зі середньо низьким і середньо високим споживанням ризик підвищувався на 29 і 40 відсотків

Часте вживання нездорової їжі у вигляді ультраоброблених продуктів харчування може викликати передчасне клітинне старіння. Коротко про наукову роботу повідомляє видання Science Alert.

Фахівці проаналізували дані про ДНК і стан здоров'я 886 чоловік у віці від 51 до 91 року, які взяли участь в довгостроковому дослідженні SUN Project (1999-2018 роки), присвяченого вивченню впливу харчових звичок на артеріальний тиск, діабет, ожиріння і коронарної хвороби серця. В рамках дослідження учасники надали зразки слини, з яких виділили ДНК для визначення довжини теломер – кінцевих ділянок хромосом, які захищають ДНК від ушкодження в процесі реплікації. Їх вкорочення часто називають маркером клітинного старіння, хоча зв'язок теломер з біологічним старінням людини поки залишається не надто ясною.

«Частота вживання ультраобробленої їжі (солодкі напої, м'ясні вироби та інші продукти, що містять велику кількість смакових добавок, консервантів, жирів і цукрів) була визначена з використанням харчових опитувальників. За результатами учасників розподілили по чотирьох групах відповідно до низьких, середньо, середньовисоким і високим споживанням. Кожну групу зв'язали з ризиком укорочення теломер за допомогою логістичної регресії – статистичної моделі, що дозволяє визначити ймовірність одного з двох результатів по будь-якою ознакою, а також те, наскільки ця ймовірність підвищується, якщо ознака кількісно змінюється», – повідомляється в повідомленні.

За результатами дослідження ті, хто частіше за всіх вживав нездорову їжу (три порції в день), майже вдвічі частіше виявлялися серед 20 відсотків випробовуваних, які мали найбільш короткі теломери серед усіх учасників, в порівнянні з тими, хто вживав її рідше інших.

Автори попереджають, що, незважаючи на кореляцію, причинно-наслідковий взаємозв'язок залишається спекулятивною. Наприклад, можливо, що учасники, які зловживають шкідливою їжею, ведуть, в цілому, нездоровий спосіб життя, що прискорює клітинне старіння. Однак існують і інші свідоцтва, що нездорова їжа може провокувати запальні реакції і порушення в імунній системі, які традиційно вважаються одним з чинників процесу старіння.

Нагадаємо, що експерти склали рейтинг поживних продуктів для швидкого перекусу.