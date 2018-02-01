Смажена їжа може спровокувати рак – вчені

Правильне харчування може подовжити життя

Група вчених з Франції і Бразилії прийшла до висновку, що пересмажена їжа збільшує ризик захворювання на рак. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress. До такого висновку вчені дійшли після дослідження в якому взяли участь 104 980 дорослих людей середнім віком 43 роки. Добровольці двічі заповнювали опитувальники харчової



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Правильне харчування може подовжити життя

Група вчених з Франції і Бразилії прийшла до висновку, що пересмажена їжа збільшує ризик захворювання на рак. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.

До такого висновку вчені дійшли після дослідження в якому взяли участь 104 980 дорослих людей середнім віком 43 роки. Добровольці двічі заповнювали опитувальники харчової поведінки для оцінки кількості 3300 різних продуктів харчування, споживаних протягом дня. Їжу ранжировали за ступенем обробки. При цьому вчені реєстрували випадки захворювання на рак серед учасників на основі особистих історій хвороби та інформації з національних баз даних.

Під час статистичного аналізу нацковці враховували кілька сторонніх чинників розвитку злоякісних пухлин, у тому числі вік, стать, рівень освіти, сімейний анамнез, куріння і рівень фізичної активності. Як виявилося, десятивідсоткове збільшення частки довгостроково оброблюваних продуктів в раціоні харчування пов'язане з ростом ризику розвитку раку на 12 відсотків. Для пухлини молочної залози цей показник зростає на 11 відсотків.

Вчені відзначають, що їх дослідження не виявило суттєвої зв'язку між раком і вживанням таких продуктів, як консервовані овочі, сири і свіжий хліб, а також фрукти, овочі, бобові, рис, макарони, яйця, м'ясо, риба та молоко.