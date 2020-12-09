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    У світі

    У Бразилії зареєстрували перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком

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    Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях - У Бразилії зареєстрували перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком
    Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях
    Фото: FuturoProssimo

    Завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія

    У Бразилії зареєстрували перший в країні випадок зараження смертельно небезпечним грибком Candida auris, який стійкий до препаратів.

    Про це повідомляє бразильський санітарний регулятор Anvisa.

    «Грибок був ідентифікований в зразку кінчика катетера від пацієнта, що надійшов у відділення інтенсивної терапії для дорослих в лікарні в штаті Баія», - йдеться в повідомленні.

    Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях.

    Деякі штами Candida auris стійкі до трьох основних класів протигрибкових препаратів: Полієн, азолам і ехінокандінам, а також до дезінфікуючих засобів. Крім того, цей грибок викликає інфекції, включаючи зараження кровотоку, які в супроводі інших захворювань можуть привести до летального результату.

    У 2019 групи вчених з США і Нідерландів повідомила, що поширення супергрибка Candida auris по Землі спровоковано глобальним потеплінням. Незважаючи на те, що зазвичай грибки не можуть розмножуватися при температурі людського тіла, завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія.

    Теги: здоров'я Бразилія хвороби
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