У Бразилії зареєстрували перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком

Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях

Завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія

У Бразилії зареєстрували перший в країні випадок зараження смертельно небезпечним грибком Candida auris, який стійкий до препаратів.

Про це повідомляє бразильський санітарний регулятор Anvisa.

«Грибок був ідентифікований в зразку кінчика катетера від пацієнта, що надійшов у відділення інтенсивної терапії для дорослих в лікарні в штаті Баія», - йдеться в повідомленні.

Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях.

Деякі штами Candida auris стійкі до трьох основних класів протигрибкових препаратів: Полієн, азолам і ехінокандінам, а також до дезінфікуючих засобів. Крім того, цей грибок викликає інфекції, включаючи зараження кровотоку, які в супроводі інших захворювань можуть привести до летального результату.

У 2019 групи вчених з США і Нідерландів повідомила, що поширення супергрибка Candida auris по Землі спровоковано глобальним потеплінням. Незважаючи на те, що зазвичай грибки не можуть розмножуватися при температурі людського тіла, завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія.