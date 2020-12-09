У Бразилії зареєстрували перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком
Завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія
У Бразилії зареєстрували перший в країні випадок зараження смертельно небезпечним грибком Candida auris, який стійкий до препаратів.
Про це повідомляє бразильський санітарний регулятор Anvisa.
«Грибок був ідентифікований в зразку кінчика катетера від пацієнта, що надійшов у відділення інтенсивної терапії для дорослих в лікарні в штаті Баія», - йдеться в повідомленні.
Результат дослідження був підтверджений в двох лабораторіях.
Деякі штами Candida auris стійкі до трьох основних класів протигрибкових препаратів: Полієн, азолам і ехінокандінам, а також до дезінфікуючих засобів. Крім того, цей грибок викликає інфекції, включаючи зараження кровотоку, які в супроводі інших захворювань можуть привести до летального результату.
У 2019 групи вчених з США і Нідерландів повідомила, що поширення супергрибка Candida auris по Землі спровоковано глобальним потеплінням. Незважаючи на те, що зазвичай грибки не можуть розмножуватися при температурі людського тіла, завдяки потеплінню Candida auris пристосувався і навчився виживати вже при 37 градусах Цельсія.