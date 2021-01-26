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    Вчені назвали спосіб уберегтися від передчасної смерті

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    Крім того, враховувалися фактори навколишнього середовища місцях проживання добровольців - Вчені назвали спосіб уберегтися від передчасної смерті
    Крім того, враховувалися фактори навколишнього середовища місцях проживання добровольців
    Фото з відкритих джерел

    Проживання біля зелених насаджень зменшує ризик захворювань серця

    Вчені Луісвіллского університету у США заявили, що проживання поруч з зеленими насадженнями, а також часті прогулянки у парках можуть бути способом компенсувати негативний вплив забрудненого повітря на здоров'я серця і кровоносних судин, що зменшує ризик передчасної смерті. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Коротко про наукову роботу розповідається у пресрелізі на MedicalXpress.

    Дослідники проаналізували жорсткість артерій у дорослих добровольців з такими супутніми захворюваннями, як ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет і високий рівень холестерину, що поміщає учасників у категорії середнього або високого ризику серцевих захворювань.

    Крім того, враховувалися фактори навколишнього середовища місцях проживання добровольців, включаючи вегетаційний індекс (показник рівня рослинності), концентрацію твердих частинок і озону у повітрі.

    Коли рівні твердих частинок і озону були високими, в учасників виявлялася вища жорсткість артерій, однак у тих, хто жив у районах з великою кількістю зелених насаджень, поліпшувалася функція кровоносних судин. При цьому вплив рослинності залишалося високим навіть при обліку способу життя добровольців.

    Нагадаємо, що лікар розповіла про небезпеку дистанційної роботи для здоров’я.

    Теги: США лікар повітря
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