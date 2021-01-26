Вчені назвали спосіб уберегтися від передчасної смерті

Проживання біля зелених насаджень зменшує ризик захворювань серця

Вчені Луісвіллского університету у США заявили, що проживання поруч з зеленими насадженнями, а також часті прогулянки у парках можуть бути способом компенсувати негативний вплив забрудненого повітря на здоров'я серця і кровоносних судин, що зменшує ризик передчасної смерті. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Коротко про наукову роботу розповідається у пресрелізі на MedicalXpress.

Дослідники проаналізували жорсткість артерій у дорослих добровольців з такими супутніми захворюваннями, як ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет і високий рівень холестерину, що поміщає учасників у категорії середнього або високого ризику серцевих захворювань.

Крім того, враховувалися фактори навколишнього середовища місцях проживання добровольців, включаючи вегетаційний індекс (показник рівня рослинності), концентрацію твердих частинок і озону у повітрі.

Коли рівні твердих частинок і озону були високими, в учасників виявлялася вища жорсткість артерій, однак у тих, хто жив у районах з великою кількістю зелених насаджень, поліпшувалася функція кровоносних судин. При цьому вплив рослинності залишалося високим навіть при обліку способу життя добровольців.

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