Вчені з США назвали ознаку швидкої смерті від коронавірусу
Збільшення кількості мітохондріальної ДНК збільшувало ризик інтубації у шість разів
Вчені Медичної школи Вашингтонського університету у Сент-Луїсі знайшли спосіб визначити, в яких пацієнтів з Covid-19 високий ризик розвитку ускладнень. Про це повідомляється у статті, доступною у репозиторії препринтів bioRxiv і прийнятої до публікації у журналі JCI Insight.
У дослідженні взяли участь 97 пацієнтів, хворих на коронавірус SARS-CoV-2, у яких взяли плазму крові для виявлення вільно циркулюючої мітохондріальної ДНК (мтДНК). мтДНК служить індикатором загибелі клітин, викликаної вірусною інфекцією і важкою реакцією імунної системи, і відноситься до так званих молекулярних фрагментів, асоційованим з ушкодженнями (damage associated molecular patterns, DAMPs). Показано, що рівень мтДНК різко зростає під час сепсису, геморагічному шоку і ішемії.
Виявилося, що рівень мітохондріальної ДНК був високий у пацієнтів, які у кінцевому підсумку були поміщені у відділення інтенсивної терапії, а також мали високий ризик швидкої смерті. Цей зв'язок не залежить від віку, статі пацієнта або хронічних захворювань.
У середньому, рівень мтДНК був у 10 разів вище у тих, у кого розвинулася важка дисфункція легких або хто помер від ускладнень. Збільшення кількості мтДНК збільшувало ризик інтубації у шість разів, інтенсивної терапії – у три рази і смерті – у два рази.
Тест на мітохондріальну ДНК краще передбачав стан пацієнтів, ніж аналізи на інші маркери, які вказують на системне запалення. мтДНК демонструє запалення, специфічне для загибелі клітин і несе загрозу для життя пацієнта.
Крім того, тест не вимагає складного і дорогого обладнання і може проводитися так само легко і швидко, як і ПЛР-аналіз. Однак ще варто провести більш масштабне випробування методу, перш ніж отримати схвалення FDA.