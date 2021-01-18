Вчені з США назвали ознаку швидкої смерті від коронавірусу

Мітохондріальна ДНК демонструє запалення, специфічне для загибелі клітин і несе загрозу для життя пацієнта

Збільшення кількості мітохондріальної ДНК збільшувало ризик інтубації у шість разів

Вчені Медичної школи Вашингтонського університету у Сент-Луїсі знайшли спосіб визначити, в яких пацієнтів з Covid-19 високий ризик розвитку ускладнень. Про це повідомляється у статті, доступною у репозиторії препринтів bioRxiv і прийнятої до публікації у журналі JCI Insight.

У дослідженні взяли участь 97 пацієнтів, хворих на коронавірус SARS-CoV-2, у яких взяли плазму крові для виявлення вільно циркулюючої мітохондріальної ДНК (мтДНК). мтДНК служить індикатором загибелі клітин, викликаної вірусною інфекцією і важкою реакцією імунної системи, і відноситься до так званих молекулярних фрагментів, асоційованим з ушкодженнями (damage associated molecular patterns, DAMPs). Показано, що рівень мтДНК різко зростає під час сепсису, геморагічному шоку і ішемії.

Виявилося, що рівень мітохондріальної ДНК був високий у пацієнтів, які у кінцевому підсумку були поміщені у відділення інтенсивної терапії, а також мали високий ризик швидкої смерті. Цей зв'язок не залежить від віку, статі пацієнта або хронічних захворювань.

У середньому, рівень мтДНК був у 10 разів вище у тих, у кого розвинулася важка дисфункція легких або хто помер від ускладнень. Збільшення кількості мтДНК збільшувало ризик інтубації у шість разів, інтенсивної терапії – у три рази і смерті – у два рази.

Тест на мітохондріальну ДНК краще передбачав стан пацієнтів, ніж аналізи на інші маркери, які вказують на системне запалення. мтДНК демонструє запалення, специфічне для загибелі клітин і несе загрозу для життя пацієнта.

Крім того, тест не вимагає складного і дорогого обладнання і може проводитися так само легко і швидко, як і ПЛР-аналіз. Однак ще варто провести більш масштабне випробування методу, перш ніж отримати схвалення FDA.

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