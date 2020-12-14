Вчені оцінили ефективність різних масок від Covid-19

В залежності від типу фіксації процедурні маски забезпечують від 38,5 до 80% захисту

Різні типи захисних засобів кардинально відрізняються один від одного ступенем ефективності

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, наскільки ефективні різні типи масок для захисту від коронавірусу.

Про це пише Eurekalert.

З'ясувалося, що різні типи захисних засобів кардинально відрізняються один від одного ступенем ефективності. Так, найбільший захист забезпечують респіратори N95 – 98%.

Найкращі результати показують медичні вироби – в залежності від типу фіксації процедурні маски забезпечують від 38,5 до 80% захисту.

Найкраще поверх маски натягнути нейлонову панчоху (80% захисту) або закріпити її за допомогою канцелярського гумок (78%).

При цьому ефективність різко зростає з 38 до 60%, якщо максимально притиснути виріб на обличчя, скріпивши вушні петлі. Непоганий результат показують хірургічні маски із зав'язками – 71,4% захисту.

З побутових масок найбільш ефективними виявилися двослойні нейлонові маски: в залежності від наявності нетканої вставки, вони забезпечують від 74 до 79% захисту.

Бавовняні бандани показали більш скромний результат – близько 50%, маски з поліестеру – майже 40%, балаклави з того ж матеріалу – 38%. Маски з нетканого поліпропілену показали результат в 28,6%, а тришарові бавовняні – всього 26,5%.