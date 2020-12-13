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    В Україну прилетів директор Європейського бюро ВООЗ

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    <p>Доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій</p> - В Україну прилетів директор Європейського бюро ВООЗ

    Доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій

    На порядку денному зустрічей – реагування на пандемію Covid-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров'я

    В Україну з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

    Про це повідомляє World Health Organization Ukraine

    «Протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією Covid-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на Covid-19», – йдеться у повідомленні..

    На порядку денному зустрічей – реагування на пандемію Covid-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров'я.

    Клюге та директора відділу CSE Гундо Вайлера в аеропорту зустрічали представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, в Україні за добу 12 грудня коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      894215
    • Одужали
      501564
    • Хворіють
      377497
    • Померли
      15154

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 894215 осіб, одужало – 501564 особи, летальних випадків – 15154.

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    Теги: здоров'я медицина лікар ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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