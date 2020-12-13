В Італії для щеплень проти коронавірусу побудують павільйони-первоцвіти

Первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою»

Масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня

Вже наступного місяця в Італії почнеться будівництво спеціальних павільйонів для щеплень та видачі вакцин проти коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, на початку 2021 року планується побудувати 300 таких павільйонів, проте на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.

Павільйони у формі первоцвітів були спроектовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує – його команда вибрала квітку, яка сповіщає про прихід весни.

Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».

Масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.

До слова, США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

Також Польща збирається щомісяця вакцинувати від Covid-19 понад три мільйони осіб.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.