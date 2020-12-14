ЗМІ дізналися, як вакцинуватимуть від Covid-19 вище керівництво США

Президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса можуть одними з перших вакцинувати від Covid-19

Вакцинація американського керівництва буде проходити протягом 10 днів, щоб чиновники не відчували можливі побічні ефекти одночасно

До групи тих, хто повинен першочергово отримати вакцину від Covid-19 в США, увійдуть високопоставлені чиновники, в тому числі деякі представники Білого дому.

Про це заявив представник пресслужби Ради національної безпеки при Білому домі Джон Еліот, пише Washington Post.

«Посадові особи високого рангу всіх трьох гілок влади пройдуть вакцинацію відповідно до протоколів, встановленими виконавчою владою», – зазначив він.

У Білому домі не стали уточнювати, чи зроблять щеплення президенту США Дональда Трампа, який перехворів Covid-19 в жовтні. При цьому Bloomberg повідомляє з посиланням на джерело, що йому запропонують зробити щеплення в пріоритетному порядку.

Інформацію підтвердило джерело Reuters, за словами якого, можливість отримати вакцину вже в понеділок, 14 грудня, буде у інших високопоставлених американських офіційних осіб, в тому числі віце-президента Майка Пенса. Невідомо, чи отримають таку пропозицію суперник чинного президента, кандидат від Демократичної партії Джо Байден і члени його команди.

За даними агентств, вакцинація американського керівництва буде проходити протягом 10 днів, щоб чиновники не відчували можливі побічні ефекти одночасно.

Вакцинацію у США мають розпочати у понеділок, 14 грудня.

Напередодні США офіційно схвалили застосування вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.