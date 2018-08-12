Вчені пов'язали зникнення давніх людей з лінню



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Людина прямоходяча (Homo erectus)

Людина прямоходяча вимерла через те, що не докладала достатніх зусиль для створення інструментів, вважають вчені

Вчені з Австралійського національного університету заявили про те, що представники виду Людина прямоходяча (Homo erectus), предки людей сучасного типу, вимерли тому, що були занадто «ледачими».

Як повідомляє DT, людина прямоходяча використовувала «стратегію найменших зусиль» при виготовленні інструментів.

На думку дослідників, ця обставина і невміння пристосовуватися до змін клімату призвело до зникнення давніх людей. Вчені відзначають, що для виготовлення кам'яних знарядь представники даного виду використовували перші-ліпші камені, які часто поступалися якістю тим, які використовувалися людьми сучасного типу.

У ході дослідження вчені вивчили місце древньої стоянки архаїчних людей, де були знайдені артефакти, зроблені з каміння, яке лежало біля підніжжя пагорба. У той же час на височині знаходилися незаймані породи, більш підходящі для створення знарядь праці.

На думку дослідників, давні люди не змінили свого підходу до створення інструментів навіть тоді, коли умови навколишнього середовища почали змінюватися.

До слова, вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років.

Нагадаємо, раніше в Румунії археологи розкопали фортецю, якій понад 3 тисячі років.

Також археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років.

Крім того, археологи у Єгипті розкопали близько 8 млн мумій собак.

А на початку липня стало відомо, що у Єгипті знайшли величезний таємничий саркофаг.