Шведські вчені розробляють вакцини проти Covid-19 у формі пігулок та порошків

Розробка призначена насамперед для людей, які з тих чи інших причин не можуть виходити з дому

Шведські вчені розробляють спеціальні вакцини для маломобільних груп населення

Шведська команда вчених на чолі з ученою-хіміком Інгемо Андерссон працює над розробкою препаратів для вакцинації у формі інгаляторних спреїв та пігулок, які не потребують спеціальних температурних умов зберігання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення».

Така потенційно успішна розробка призначена насамперед для людей, які з тих чи інших причин не можуть виходити з дому.

Зі слів Йохана Ваборга, гендиректора фірми Iconovo, яка спеціалізується на виробництві інгаляторів для пацієнтів з астмою, така форма біопрепарату для вакцинації дуже дешева для виробництва.

Компанія Iconovo співпрацює зі стартапом із імунологічних досліджень у Стокгольмі (ISR), який розробив суху порошкову вакцину проти Covid-19. Він використовує білки вірусу Covid-19 (на відміну від Pfizer, Moderna та Astra Zeneca, які використовують РНК або ДНК, що кодують ці білки), і може витримувати температуру до 40 °C. Такі умови зберігання забезпечити значно легше, на відміну від рекомендованих ВООЗ вакцин, які мають форму рідини для ін'єкції.

Засновник компанії Ола Вінкіст, професор провідного у Швеції Каролінського інституту, імунології підтвердив, що порошкова форма значно зручніша, адже для її транспортування не потрібно створювати «холодовий ланцюг» та специфічні умови подальшого зберігання, крім того, для застосування вакцини допомога медика не потрібна.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.

Американська компанія Moderna заявила, що повністю вакцинованим особам через пів року потрібне третє щеплення від коронавірусу.

Тим часом в Україні за час пандемії зафіксовано близько 50 летальних випадків від коронавірусу серед дітей до 18 років, які переважно мали супутні захворювання.