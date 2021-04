Вчені виявили головний фактор довголіття

Вчені відзначають, що на термін життя більше впливає генетична схильність, ніж зовнішні фактори, такі як стрес або харчування

Вчені виявили головний фактор, що впливає на тривалість життя.

Про це повідомляє журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники протягом 20 років вивчали замкнуту популяцію короткоживучих диких овець в Шотландії. Вони проаналізували зв'язок між довжиною теломера (кінцевих ділянок хромосом), їх збереженням і тривалістю життя і прийшли до висновку, що довголіття корелює з довжиною теломер і не пов'язане зі ступенем їх виснаження.

Таким чином, відзначають вчені, на термін життя більше впливає генетична схильність, ніж зовнішні фактори, такі як стрес або харчування.

4 квітня китайські вчені виявили ідеальну дієту, здатну продовжити життя. Фахівці вивчили дані 26 медичних досліджень харчових звичок, в яких взяли участь близько 1,9 мільйона чоловік з 29 країн і регіонів Північної і Південної Америки, Європи, Азії, Африки і Австралії.

З'ясувалося, що люди, які щодня споживали близько п'яти порцій фруктів і овочів, мали найбільшу тривалість життя.

Однак вчені попереджають, що не всі фрукти і овочі однаково корисні для організму і сприяють довголіттю.

Метааналіз показав, що споживання крохмалистих овочів, наприклад, гороху, кукурудзи, картоплі, не знижувало у респондентів ризик передчасної смерті.

Найбільш корисними виявилися зелені листові продукти, а також фрукти і овочі, багаті бета-каротином і вітаміном С, зокрема, цитрусові, ягоди і морква.