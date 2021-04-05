Словенія призупиняє застосування вакцини AstraZeneca

Влада Словенії вирішила почекати результатів досліджень зв'язку між застосуванням вакцини та утворенням тромбів

Низка країн Європи вже призупинили використання препарату від AstraZeneca

Словенія призупиняє вакцинацію від коронавірусу жителів молодше 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca. Влада вирішила почекати результатів досліджень.

Про це повідомляє DW.

Результати досліджень можуть вказати на зв'язок між застосуванням цієї вакцини та утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.

Низка країн Європи вже призупинили використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих в результаті померли.

Нагадаємо, Нідерланди припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні прояви препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.

Також Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком до 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

1 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також німецькі експерти стверджують, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Раніше минулого тижня головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca.

Зазначимо, регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.