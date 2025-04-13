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Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян
Маленька Варвара всілася на кондиціонер, сміялася і бовтала ніжками
фото з відкритих джерел

П’ятирічна Варвара зуміла розірвати захисну сітку на вікні та пролізла у діру

У Дніпрі випадкові перехожі зафільмували п'ятирічну дівчинку, яка сиділа на зовнішньому блоці кондиціонера на восьмому поверсі. Дівчинка бовтала ніжками і плескала в долоньки, поки налякані перехожі викликали швидку і рятувальників. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті каналу «Ми – Україна».

Сусідка родини, що побачила дитину, побігла нагору та подзвонила в двері квартири, з якої була дівчинка. Разом із матір’ю вони затягнули малу в квартиру.

Анна, мама п’ятирічної Варвари, яка налякала весь район, розповіла, що напередодні донька встала о п’ятій ранку.

«Я її обійняла і знову заснула, не почула, як вона встала з ліжка. Розбудив мене вже дзвінок у двері», – пояснила жінка.

З’ясувалося, що Варвара зуміла розірвати захисну сітку на вікні та пролізла у діру. Мама пояснює, що малеча має розлад аутистичного спектру, синдром дефіциту уваги, гіперактивна. Це впливає і на поведінку. Дівчинка не відчуває страху. Поліція склала на маму Варвари адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їй загрожує штраф до 1700 гривень.

Нагадаємо, у Хмельницькому судять 37-річну жінку, яка викинула новонародженого сина у смітник. 

Також співробітники Головного управління розвідки та Служба безпеки допомогли 11-річній дівчинці з Запоріжжя, у якої відмовили легені.

 

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Теги: штраф поліція кондиціонер Дніпро дитина

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Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян
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