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    Вчені встановили неочікуваний ефект від «лайків» та репостів у соцмережах

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    Завдяки стилю подачі інформації соцмережі маніпулюють користувачами - Вчені встановили неочікуваний ефект від «лайків» та репостів у соцмережах
    Завдяки стилю подачі інформації соцмережі маніпулюють користувачами
    Фото з відкритих джерел

    Дослідники заявляють, що особливості функціонування Facebook та Twitter впливають на реакцію користувачів на події

    Соцмережі, такі як Facebook та Twitter, стверджують, що вони просто забезпечують нейтральну платформу для розмов, які інакше відбувалися б у іншому місці. Проте вже давно існують побоювання, що насправді це не зовсім так.

    Учені з Єльського університету (США), проаналізувавши за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 12,7 млн твітів від 7 тис. 331 користувача Twitter, а також вивчивши поведінку піддослідних у контрольованих експериментах, встановили, що функції «лайків» та репостів у соцмережах провокують поширення більшої кількості повідомлень з обуренням, повідомляє видання EurekAlert.

    Такі повідомлення отримують більше «лайків» та репостів.

    «Це перший доказ того, що деякі люди з часом вчаться висловлювати більше обурення, тому що їх заохочує базова конструкція соціальних мереж», – наголошують учені.

    Таким чином, платформи соціальних медіа не просто відображають те, що відбувається в суспільстві – вони створюють стимули, які з часом змінюють реакцію користувачів на політичні події.

    «Посилення обурення є явним наслідком бізнес-моделі соціальних медіа, яка оптимізує взаємодію користувачів, – зазначають учені. – Враховуючи, що обурення відіграє вирішальну роль у суспільних та політичних змінах, ми повинні усвідомлювати, що технологічні компанії завдяки структурі своїх платформ мають здатність впливати на успіх чи провал колективних рухів».

    До слова, найбільше на рекламу у мережі витрачають представники «За майбутнє» і структури Медведчука.

    Всього за два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації. Підтвердженням цьому є суттєвий ріст витрат політиків на рекламу в соцмережі Facebook.

    Середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли з $141 тис. у першому півріччі 2020 року до $205 тис. за той же період 2021 року.

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    Теги: США Facebook Twitter реклама За майбутнє
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    Вчені встановили неочікуваний ефект від «лайків» та репостів у соцмережах