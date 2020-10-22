Коронавірус у Києві: за добу понад 600 нових хворих



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Все більше мешканців Києва хворіє на коронавірус

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 15 людей

За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 11304 особи (за добу 189), померли 642 особи (за добу 15).

У Київській області зафіксовано 13688 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 269 осіб. За попередню добу збільшення складало 253 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7498 осіб (за добу 80), померли 303 людини (за добу 8).

Загалом в Україні підтверджено 322879 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 21 жовтня зафіксовано ще 7053 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 21 жовтня у Києві було підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 559 нових хворих.

У Київській області було зафіксовано 13419 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 253 особи.