Вчені знайшли під Єрусалимом залишки міста віком 9000 років



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Місто датоване епохою неоліту Фото: Olivier Fitoussi

У місті, за оцінками вчених, проживало близько трьох тисяч осіб

Поблизу Єрусалима ізраїльські вчені виявили залишки стародавнього міста, датованого епохою неоліту. У ньому, за оцінками фахівців, проживало близько трьох тисяч осіб. Про це пише Haaretz.

Виявлено було поселення в ході розширення автомобільної траси. Відкриття, як стверджують дослідники, змінює уявлення про стародавній Іудеї як про околиці старого світу в пустельному і ізольованому регіоні.

«Вперше в Ізраїлі знаходять настільки велике поселення неолітичного періоду, тобто існувало дев'ять тисяч років тому. Тут жили щонайменше дві-три тисячі осіб - масштаби, порівнянні з сучасними містами», - наголошується в прес-релізі.

Археологами були виявлені руїни великих житлових будинків, а також культових і громадських будівель.

Також були знайдені артефакти - близько тисячі кремнієвих наконечників для стріл, а також серпи, ножі і топорища, ювелірні прикраси і мініатюрні скульптури.

Те, що було знайдено артефакти з обсидіану, говорить про розвиненість зв'язків міста з іншими частинами стародавнього світу.

«Доти вважалося, що район Іудеї був пустельний і поселення таких розмірів існували тільки на протилежному березі річки Йордан або в північній частині Леванту», - зазначають історики.