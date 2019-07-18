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    Вчені знайшли під Єрусалимом залишки міста віком 9000 років

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    <div class="post-item__photo-author">Місто датоване епохою неоліту</div> - Вчені знайшли під Єрусалимом залишки міста віком 9000 років
    Місто датоване епохою неоліту
    Фото: Olivier Fitoussi

    У місті, за оцінками вчених, проживало близько трьох тисяч осіб

    Поблизу Єрусалима ізраїльські вчені виявили залишки стародавнього міста, датованого епохою неоліту. У ньому, за оцінками фахівців, проживало близько трьох тисяч осіб. Про це пише Haaretz.

    Виявлено було поселення в ході розширення автомобільної траси. Відкриття, як стверджують дослідники, змінює уявлення про стародавній Іудеї як про околиці старого світу в пустельному і ізольованому регіоні.

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    «Вперше в Ізраїлі знаходять настільки велике поселення неолітичного періоду, тобто існувало дев'ять тисяч років тому. Тут жили щонайменше дві-три тисячі осіб - масштаби, порівнянні з сучасними містами», - наголошується в прес-релізі.

    Археологами були виявлені руїни великих житлових будинків, а також культових і громадських будівель.

    Також були знайдені артефакти - близько тисячі кремнієвих наконечників для стріл, а також серпи, ножі і топорища, ювелірні прикраси і мініатюрні скульптури.

    Те, що було знайдено артефакти з обсидіану, говорить про розвиненість зв'язків міста з іншими частинами стародавнього світу.

    «Доти вважалося, що район Іудеї був пустельний і поселення таких розмірів існували тільки на протилежному березі річки Йордан або в північній частині Леванту», - зазначають історики.

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