Вдова бійця АТО подала до суду на Росію
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Розсилка
Суд не називає прізвище родини
Вдова загиблого на Донбасі бійця подала позов до суду проти Росії та вимагає стягнути з РФ як держави-агресора 60 тисяч євро за моральну шкоду.
Про це йдеться в повідомленні контактного центру судової влади України.
У 2017 році суд встановив, що чоловік позивачки дійсно загинув у Шахтарську Донецької області під час виконання служби. У липні 2014 року чоловік евакуйовував травмованих бійців біля Шахтарська. Бронетранспортер, яким він керував, підірвався на фугасі. Унаслідок підриву чоловік позивачки та ще один військовий загинули, восьмеро дістали поранень.
У позові вдова українського бійця вказує, що причиною загибелі її чоловіка є військова агресія Росії, тож саме Росія має бути відповідальною за це.
Суд відкрив провадження та призначив справу до розгляду.