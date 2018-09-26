Вдова бійця АТО подала до суду на Росію



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Суд не називає прізвище родини

Вдова загиблого на Донбасі бійця подала позов до суду проти Росії та вимагає стягнути з РФ як держави-агресора 60 тисяч євро за моральну шкоду.

Про це йдеться в повідомленні контактного центру судової влади України.

У 2017 році суд встановив, що чоловік позивачки дійсно загинув у Шахтарську Донецької області під час виконання служби. У липні 2014 року чоловік евакуйовував травмованих бійців біля Шахтарська. Бронетранспортер, яким він керував, підірвався на фугасі. Унаслідок підриву чоловік позивачки та ще один військовий загинули, восьмеро дістали поранень.

У позові вдова українського бійця вказує, що причиною загибелі її чоловіка є військова агресія Росії, тож саме Росія має бути відповідальною за це.

Суд відкрив провадження та призначив справу до розгляду.