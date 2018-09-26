Названо кількість киян, які загинули на Донбасі з початку війни



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Серед загиблих під час бойових дій на Донбасі - одна жінка

З початку бойових дій на Донбасі (квітень 2014 року) загинуло понад 350 киян, серед них одна жінка.

Про це в коментарі 44.ua повідомила заступник глави Департаменту соціальної політики Світлана Назаренко.

«З початку 2014 року в зоні АТО загинуло з Києва 351 учасник АТО. З них на момент смерті зареєстрованих в місті 304 учасники АТО, в тому числі одна жінка», - розповіла вона.

Всього в Києві зареєстровано понад 26 тис. учасників антитерористичної операції. З них майже 1 тис. - це жінки.

Також зазначається, що з 2014 року бійцям, а також їх сім'ям було виплачено близько 400 млн грн соціальної допомоги. При цьому майже 2 млн грн пішло на поховання киян-бійців.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 25 вересня, окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ на Донбасі. В ході бойових дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.